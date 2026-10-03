बिहार में शराबबंदी का ये कैसा हाल? शराब से भरा ट्रक पलटा, भीड़ ने लूट ली बोतलें

पुलिस अब CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स खंगाल रही है, ताकि लूट में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक ज्यादातर शराब गायब हो चुकी थी।

ट्रक को जब्त कर लिया गया है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह शराब कहां से लाई जा रही थी। अधिकारियों को आशंका है कि यह ट्रक असम या पश्चिम बंगाल से इस रास्ते के जरिए शराब की खेप ला रहा था।