बेंगलुरु में भीषण खदान हादसा, 9 मजदूरों की मौत की आशंका देश Jul 02, 2026

बेंगलुरु के मदपट्टना में गुरुवार को एक पत्थर की क्वारी में बड़ा हादसा हो गया। यहां पत्थर धंसने से 9 मजदूर दब गए, जिनके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर रोजमर्रा का काम कर रहे थे। तभी अचानक करीब 40 फीट की ऊंचाई से एक विशाल पत्थर नीचे आ गिरा और मजदूर मलबे के नीचे दब गए। पुलिस का कहना है कि मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई थी। बचाव दल अभी भी मलबे में किसी और के फंसे होने की तलाश कर रहे हैं।