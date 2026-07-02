बेंगलुरु में भीषण खदान हादसा, 9 मजदूरों की मौत की आशंका
बेंगलुरु के मदपट्टना में गुरुवार को एक पत्थर की क्वारी में बड़ा हादसा हो गया। यहां पत्थर धंसने से 9 मजदूर दब गए, जिनके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर रोजमर्रा का काम कर रहे थे। तभी अचानक करीब 40 फीट की ऊंचाई से एक विशाल पत्थर नीचे आ गिरा और मजदूर मलबे के नीचे दब गए। पुलिस का कहना है कि मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई थी। बचाव दल अभी भी मलबे में किसी और के फंसे होने की तलाश कर रहे हैं।
हादसे के बाद जांच जारी, परिवारों से संपर्क
हादसे के वक्त क्वारी में लगभग 18 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से कई घायल हो गए, जिन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, प्रशासन अभी भी घायलों की सही संख्या की पुष्टि कर रहा है। जिन मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है, वे बिहार और असम के दिहाड़ी मजदूर थे। पुलिस अब उनके परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। यह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और क्या क्वारी में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी।