हरियाणा में 5 सितंबर से 100 रुपये प्रति लीटर मिलेगा दूध, घी का दाम भी 2,500 रुपये किलो
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हरियाणा के लोगों के लिए यह अहम खबर है। 5 सितंबर से दूध और लस्सी महंगे हो जाएंगे।
अब भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर होगा और लस्सी का एक गिलास 20 रुपये का मिलेगा।
जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार और कैथल के डेयरी किसानों का कहना है कि लागत लगातार बढ़ने की वजह से उन्हें कीमतें कम रखना बहुत मुश्किल हो रहा है।
जींद में घी के नए दाम 1,500 रुपये से 2,500 रुपये प्रति किलो
जींद के डेयरी संचालकों के एसोसिएशन ने अब घी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब आम घी 1,500 रुपये प्रति किलो मिलेगा, जबकि गाय के दूध से बने घी की कीमत 2,500 रुपये प्रति किलो होगी।
इन तय दामों से कम पर घी बेचने वालों पर 21,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। डेयरी और घी के कारोबार से जुड़े संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि दाम एक जैसे रहें और किसानों को भी इसका फायदा मिल सके।