हरियाणा में 5 सितंबर से 100 रुपये प्रति लीटर मिलेगा दूध, घी का दाम भी 2,500 रुपये किलो

जींद के डेयरी संचालकों के एसोसिएशन ने अब घी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब आम घी 1,500 रुपये प्रति किलो मिलेगा, जबकि गाय के दूध से बने घी की कीमत 2,500 रुपये प्रति किलो होगी।

इन तय दामों से कम पर घी बेचने वालों पर 21,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। डेयरी और घी के कारोबार से जुड़े संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि दाम एक जैसे रहें और किसानों को भी इसका फायदा मिल सके।