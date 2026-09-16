मणिपुर में फिर खूनी रात: नर्सिंग छात्रा समेत 2 कुकी महिलाओं की हत्या, गांव पर हमला

मणिपुर में रात काफी तनावपूर्ण गुजरी, जब कांगपोकपी जिले के चावांगकिनिंग नागा गांव पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। उन्होंने कई घरों में आग लगा दी और CRPF के जवानों के साथ उनकी सुबह तक गोलीबारी चलती रही।

यह घटना ऐसे समय हुई जब कुछ ही घंटों पहले तामेंगलोंग जिले में 2 कुकी महिलाओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना से राज्य में भारी गुस्सा फैल गया है और बढ़ती हिंसा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।