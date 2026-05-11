मनरेगा का नाम विकसित भारत G-RAM-G किया गया

मनरेगा हुआ खत्म, अब VB G-RAM-G लागू; जानिए कबसे होगा शुरू

लेखन गजेंद्र 03:50 pm May 11, 202603:50 pm

क्या है खबर?

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने वाला कानून मनरेगा खत्म कर दिया है। अब इसकी जगह 1 जुलाई, 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB G-RAM-G) लागू होगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत 1 जुलाई से ग्रामीण इलाकों में काम करने वालों को हर साल 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान है।