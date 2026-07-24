दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के कारण 17 मेट्रो स्टेशनों को किया गया बंद, लोगों की बढ़ी परेशानी

कनॉट प्लेस के बस अड्डे खचाखच भरे हुए थे। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अनजान रास्तों से गुजरना पड़ रहा था, जिससे उन्हें भारी मुश्किल हुई। खासकर ऐसे में जब मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी ठप थीं, यह परेशानी और बढ़ गई। हालांकि, इन तमाम अड़चनों के बावजूद, प्रदर्शनकारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ऑटो या ई-रिक्शा का सहारा लेकर जंतर-मंतर तक पहुंचने में कामयाब रहे। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ये स्टेशन बंद किए गए हैं। यह कदम तब उठाया गया है, जब इससे पहले पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी थी। फिलहाल, ऐसी संभावना है कि यह परेशानी अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है।