दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के कारण 17 मेट्रो स्टेशनों को किया गया बंद, लोगों की बढ़ी परेशानी

दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के कारण 17 मेट्रो स्टेशनों को किया गया बंद, लोगों की बढ़ी परेशानी
दिल्ली में जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के कारण मध्य दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशनों को शुक्रवार को बंद कर दिया गया। इनमें राजीव चौक, मंडी हाउस और बाराखंभा रोड जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के बंद होने से ब्लू, येलो और वॉयलेट जैसी प्रमुख लाइनें बुरी तरह प्रभावित हुईं, जिसके चलते नौकरी पर जाने वाले लाखों लोगों को घर लौटने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा और कईयों को तो अपना काम जल्दी छोड़कर निकलना पड़ा।
विरोध प्रदर्शन के बावजूद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचे
कनॉट प्लेस के बस अड्डे खचाखच भरे हुए थे। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अनजान रास्तों से गुजरना पड़ रहा था, जिससे उन्हें भारी मुश्किल हुई। खासकर ऐसे में जब मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी ठप थीं, यह परेशानी और बढ़ गई। हालांकि, इन तमाम अड़चनों के बावजूद, प्रदर्शनकारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ऑटो या ई-रिक्शा का सहारा लेकर जंतर-मंतर तक पहुंचने में कामयाब रहे। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ये स्टेशन बंद किए गए हैं। यह कदम तब उठाया गया है, जब इससे पहले पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी थी। फिलहाल, ऐसी संभावना है कि यह परेशानी अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है।