पुणे जहरीली शराब मामला: फर्जी आधार कार्ड से खरीदा गया था 215 लीटर मेथनॉल

मेथनॉल जांच में 9 गिरफ्तार

अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सोमनाथ गावड़े भी शामिल है, जिस पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। जांच से पता चला है कि इस अवैध धंधे की शुरुआत फरसुंगी में मेथनॉल को शराब में मिलाने से होती थी और फिर उसे स्थानीय सप्लायर्स को भेज दिया जाता था। पुलिस ने मेथनॉल की अवैध आपूर्ति के आरोप में रेक्स इंटरनेशनल के मालिक और उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए कंपनी के रिकॉर्ड और CCTV फुटेज खंगाल रही है।