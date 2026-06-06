पुणे जहरीली शराब मामला: फर्जी आधार कार्ड से खरीदा गया था 215 लीटर मेथनॉल
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पुणे और पिंपरी-चिंचवड में 26 से 28 मई के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मेथनॉल मिली शराब पीने से 20 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र CID की जांच में सामने आया है कि आरोपी योगेश भोंकडे ने प्रदीप शर्मा के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रेक्स इंटरनेशनल से करीब 215 लीटर मेथनॉल खरीदा था।
मेथनॉल जांच में 9 गिरफ्तार
अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सोमनाथ गावड़े भी शामिल है, जिस पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। जांच से पता चला है कि इस अवैध धंधे की शुरुआत फरसुंगी में मेथनॉल को शराब में मिलाने से होती थी और फिर उसे स्थानीय सप्लायर्स को भेज दिया जाता था। पुलिस ने मेथनॉल की अवैध आपूर्ति के आरोप में रेक्स इंटरनेशनल के मालिक और उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए कंपनी के रिकॉर्ड और CCTV फुटेज खंगाल रही है।