विरोध प्रदर्शनों के बीच मेटा प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस से मुलाकात की
मेटा के भारत के आला अधिकारी मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मिले। यह मुलाकात यूथ कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शनों के बाद हुई है, जो शुक्रवार को हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में मेटा के दफ्तरों के बाहर शुरू हुए थे।
प्रदर्शनकारी अकाउंट बैन किए जाने से नाराज हैं और वे चाहते हैं कि इस बारे में और पारदर्शिता बरती जाए कि कुछ पोस्ट या अकाउंट पर रोक क्यों लगाई जाती है।
कांग्रेस ने मेटा पर लगाया पक्षपात का आरोप
विरोध-प्रदर्शन शुरू होने के बाद यह उनकी पहली सीधी मुलाकात थी। इसमें कांग्रेस ने अपने नेताओं के अकाउंट पर पाबंदी लगाने को लेकर चिंता जताई और मेटा पर आरोप लगाया कि वह सत्ताधारी पार्टी का पक्ष ले रहा है।
यूथ कांग्रेस चाहता है कि बैन किए गए अकाउंट फिर से चालू किए जाएं और मॉडरेशन के नियमों को लेकर ज़्यादा स्पष्टता हो।
मेटा का कहना है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करता है और किसी भी तरह के राजनीतिक पक्षपात से इनकार करता है। इस मामले पर कांग्रेस ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है।