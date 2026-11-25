विरोध-प्रदर्शन शुरू होने के बाद यह उनकी पहली सीधी मुलाकात थी। इसमें कांग्रेस ने अपने नेताओं के अकाउंट पर पाबंदी लगाने को लेकर चिंता जताई और मेटा पर आरोप लगाया कि वह सत्ताधारी पार्टी का पक्ष ले रहा है।

यूथ कांग्रेस चाहता है कि बैन किए गए अकाउंट फिर से चालू किए जाएं और मॉडरेशन के नियमों को लेकर ज़्यादा स्पष्टता हो।

मेटा का कहना है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करता है और किसी भी तरह के राजनीतिक पक्षपात से इनकार करता है। इस मामले पर कांग्रेस ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है।