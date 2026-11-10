लखनऊ में मानसिक बीमार महिला को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पीटा, वायरल वीडियो के बाद हुई कार्रवाई

शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इस घटना को मामूली बताकर इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कार्रवाई में देरी हुई। इसके बाद जब वरिष्ठ अधिकारियों ने वायरल फुटेज देखा, तो उन्होंने तुरंत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि महिला पर बच्चा अगवा करने के इरादे से वहां आने का आरोप था। सभी जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और जवाबदेह ठहराने के लिए पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इस घटना ने इलाके में भीड़ की हिंसा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।