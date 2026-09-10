आंध्र प्रदेश: पूर्व मंत्री की बहू ने परिवार पर दहेज, हिंसा और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए
आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और YSRCP नेता जोगी रमेश की बहू जोगी मेघना ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश भी शामिल है।
मेघना बताती हैं कि उनके परिवार ने शादी में 5 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद उनसे और पैसे, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी और हीरे के जेवर की मांग की जा रही थी। उन्होंने 9 सितंबर को राजभवन में राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मुलाकात की और अपने व अपने माता-पिता के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की।
जोगी रमेश और राजीव के खिलाफ मामला दर्ज
मेघना का आरोप है कि गोवा में उनके पति ने उन्हें नाव से धक्का देने की कोशिश की थी। साथ ही, इस साल अप्रैल में घर पर उनके साथ मारपीट भी की।
जुलाई में पुलिस ने रमेश, उनके पति राजीव और 9 अन्य लोगों के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से जुड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है। रमेश ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी यह सब परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जांच जारी रहने के कारण परिवार अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है।