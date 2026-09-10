आंध्र प्रदेश: पूर्व मंत्री की बहू ने परिवार पर दहेज, हिंसा और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए

आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और YSRCP नेता जोगी रमेश की बहू जोगी मेघना ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश भी शामिल है।

मेघना बताती हैं कि उनके परिवार ने शादी में 5 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद उनसे और पैसे, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी और हीरे के जेवर की मांग की जा रही थी। उन्होंने 9 सितंबर को राजभवन में राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मुलाकात की और अपने व अपने माता-पिता के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की।