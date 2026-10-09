मेरठ में पत्नी का खौफनाक वार: पति को नशीली दवा पिलाकर निजी अंग पर किया चाकू से हमला

पुलिस ने बताया कि यह झगड़ा पत्नी के शक की वजह से शुरू हुआ। उसे अपने पति के किसी और महिला से संबंध होने का शक था। इस दंपति के कोई बच्चे नहीं हैं। हमले के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। बाद में पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जांच अधिकारी इस घटना के हर पहलू को खंगाल रहे हैं। सर्किल ऑफिसर संग्राम सिंह ने जानकारी दी कि मामले से जुड़े सभी परिस्थितियों की जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।