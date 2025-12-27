मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की ऋषिकेश AIIMS में मौत, पुलिस हिरासत में हुआ था हमला

उत्तराखंड के हरिद्वार में गत 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी पर ले जाने के दौरान 2 बाइक सवारों द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हुए मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की शनिवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उपचार के दौरान मौत हो गई। विनय ड्रामा ICU में वेंटिलेटर पर भर्ती थे। सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करा दी।

घटना कैसे घायल हुआ था विनय? हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमेन्द्र सिंह डोभाल ने बताया कि 24 दिसंबर को विनय को लक्सर पेशी पर ले जाते समय हरिद्वार-लक्सर हाइवे ओवरब्रिज पर बाइक सवार 2 ज्ञात बदमाशों ने पुलिस जीप पर गोलीबारी कर दी थी। इस हमले में विनय 3 गोलियां लगाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद विनय को पहले देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया और फिर वहां से ऋषिकेश AIIMS रेफर कर दिया गया था।

जानकारी आपसी रंजिश में हत्या की बात आई सामने SSP प्रमेंद्र ने बताया कि विनय पर गोलीबारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में विनय पर हमला करने वाले आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते हमला करने की बात स्वीकार की है।

Advertisement

आरोपी हाईप्रोफाइल चोरी में आरोपी था विनय विनय करोड़ों रुपये की एक हाई-प्रोफाइल चोरी के मामले में आरोपी था। आरोप है कि मेरठ-गाजियाबाद के एक बड़े NHAI ठेकेदार का भारी मात्रा में नकदी, कई किलो सोना, ज्वैलरी और बेनामी संपत्तियों के कागजात देहरादून में छिपाकर रखे गए थे। यह सारा माल एक कार में रखा गया था, जिसे विनय ने चुरा लिया था। इसी मामले में देहरादून पुलिस ने विनय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से माल बरामद होने का दावा है।

Advertisement