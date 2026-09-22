भोपाल में सनसनीखेज हत्याकांड: परिवहन निरीक्षक मीनाक्षी की हत्या, आरोपी की आत्महत्या से गहराया रहस्य
भोपाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दतिया में तैनात परिवहन निरीक्षक मीनाक्षी गोखले की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उनके पुराने परिचित पवन कुमार द्विवेदी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक, मीनाक्षी और पवन एक-दूसरे को कई सालों से जानते थे। मीनाक्षी गोखले कुछ ही दिन पहले शहर पहुंची थीं और उसके कुछ दिनों बाद ही यह घटना हो गई।
द्विवेदी की मौत को आत्महत्या मान रही पुलिस
इस हत्या के कुछ ही देर बाद पवन द्विवेदी भी घटनास्थल के पास मृत पाए गए। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है। मीनाक्षी गोखले के साथ रहने वाली एक महिला ने ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी थी। पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से ये दुखद घटना हुई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अब जांचकर्ताओं की पहली प्राथमिकता मीनाक्षी और पवन के बीच के रिश्ते और इस हत्याकांड के पीछे की वजह का पता लगाना है।