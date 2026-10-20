जम्मू-कश्मीर में फिर से हड़ताल पर गए मेडिकल इंटर्न, जानिए क्या है कारण

इंटर्न मौखिक आश्वासनों से तंग आ चुके हैं और उनका कहना है कि अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बातचीत में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। छात्र असली कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इसलिए सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जम्मू-कश्मीर के संयुक्त सचिव मोहम्मद तसद्दुक कौसर ने बताया कि वे पहले भी कई तरह के अनुमोदन और आश्वासन देख चुके हैं, लेकिन इस बार जम्मू-कश्मीर के MBBS और BDS इंटर्न सिर्फ जुबानी दावों या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।