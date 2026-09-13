NSA दुरुपयोग पर हाई कोर्ट की फटकार, जिला मजिस्ट्रेट रूपा ने 5 लाख वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट (DM) मेधा रूपा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यह अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें उसने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने के फैसले को पलट दिया था। हाई कोर्ट ने आकृति की करीब 5 महीने की हिरासत को गैरकानूनी बताया था। साथ ही अदालत ने आदेश दिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मेधा रूपा और अन्य अधिकारियों के वेतन से 5 लाख रुपये वसूले जाएं। अब आकृति चौधरी इस नए कानूनी विवाद के केंद्र में आ गई हैं।