विदेश मंत्रालय ने कई मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है (फाइल तस्वीर)

मसूद अजहर पर इनाम को भारत ने 'दिखावा' बताया, बांग्लादेश की भी खोली पोल

लेखन आबिद खान 05:41 pm Sep 15, 202605:41 pm

क्या है खबर?

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को निमंत्रण, पाकिस्तान की ओर से मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात और ओमान के तट पर जहाज पर हमले को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान की ओर से इस तरह के हथकंडे और लोगों को गुमराह करने के प्रयास कोई नई बात नहीं हैं। हमने पहले भी ये देखा है।"