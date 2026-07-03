सिंधु संधि पर पाकिस्तान की 'धमकी' और अफगानिस्तान पर हमले को लेकर सरकार की आई प्रतिक्रिया

सिंधु जल संधि

भारत बोला- पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति समर्थन त्यागे

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के कारण सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रूप से त्यागना होगा।" दरअसल, इसी हफ्ते एक पाकिस्तानी मंत्री ने कहा था कि इस्लामाबाद उन लोगों के हाथ काट देगा, जो सिंधु नदी का पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं।