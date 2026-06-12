दिल्ली अग्निकांड: झूठी रिपोर्ट पर MCD अधिकारी बर्खास्त
दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक स्वास्थ्य अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई हौज रानी इलाके में 3 जून को हुई एक दर्दनाक आग के बाद हुई है। इस आग में 'फ्लोरिश स्टे' B&B में 23 लोगों की जान चली गई, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। दरअसल, पता चला है कि इस अधिकारी ने घटना से ठीक एक दिन पहले जो जांच रिपोर्ट सौंपी थी, वह झूठी और भ्रामक थी। इस रिपोर्ट में होटल की बड़ी सुरक्षा खामियों को अनदेखा कर दिया गया था।
फ्लोरिश स्टे ने अवैध रूप से 25 कमरे चलाए
'फ्लोरिश स्टे' B&B को सिर्फ 6 कमरों के संचालन की इजाजत मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वह 4 मंजिलों में अवैध रूप से 25 कमरे चला रहा था। इतना ही नहीं, यहां आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का कोई आपातकालीन रास्ता भी नहीं था। इसके ग्राउंड फ्लोर पर 'स्नैक्स एंड बाइट्स' नाम का एक रेस्टोरेंट भी चल रहा था, जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था।
यही नहीं, रेस्टोरेंट परिसर में 4 गैस सिलेंडर भी रखे थे, जिनकी अनुमति नहीं थी। आग लगने के बाद मालिक ने लाइसेंस रिन्यू करवाने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। वहीं, एक अन्य MCD अधिकारी को भी प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया है।