दिल्ली अग्निकांड: झूठी रिपोर्ट पर MCD अधिकारी बर्खास्त

फ्लोरिश स्टे ने अवैध रूप से 25 कमरे चलाए

'फ्लोरिश स्टे' B&B को सिर्फ 6 कमरों के संचालन की इजाजत मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वह 4 मंजिलों में अवैध रूप से 25 कमरे चला रहा था। इतना ही नहीं, यहां आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का कोई आपातकालीन रास्ता भी नहीं था। इसके ग्राउंड फ्लोर पर 'स्नैक्स एंड बाइट्स' नाम का एक रेस्टोरेंट भी चल रहा था, जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था।

यही नहीं, रेस्टोरेंट परिसर में 4 गैस सिलेंडर भी रखे थे, जिनकी अनुमति नहीं थी। आग लगने के बाद मालिक ने लाइसेंस रिन्यू करवाने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। वहीं, एक अन्य MCD अधिकारी को भी प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया है।