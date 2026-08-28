NEET UG 2026 राउंड 2 का पूरा शेड्यूल जारी, यहां देखें
अगर आप इस साल मेडिकल सीट पाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। MCC ने NEET UG 2026 के राउंड 2 काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने के लिए आपको 3 से 8 सितंबर तक का समय मिलेगा। इसके बाद, 9 सितंबर तक आपको अपने मनपसंद कॉलेज और कोर्स को चुनकर लॉक करना होगा।
सीट आवंटन और कॉलेज में रिपोर्टिंग की तारीखें
सीट आवंटन का रिजल्ट 11 सितंबर को घोषित किया जाएगा। जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 12 से 18 सितंबर के बीच आवंटित कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा।
ध्यान दें कि समय-सीमा खत्म होने पर जो विकल्प आपने लॉक नहीं किए होंगे, वे अपने आप लॉक हो जाएंगे। इसलिए, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपनी पसंद को ठीक से जांच लें। आपको जो सीट मिलेगी, वह आपके द्वारा चुने गए विकल्पों और खाली सीटों पर निर्भर करेगी। किसी भी अपडेट या नई जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।