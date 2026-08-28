NEET UG 2026 राउंड 2 का पूरा शेड्यूल जारी, यहां देखें

सीट आवंटन का रिजल्ट 11 सितंबर को घोषित किया जाएगा। जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 12 से 18 सितंबर के बीच आवंटित कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा।

ध्यान दें कि समय-सीमा खत्म होने पर जो विकल्प आपने लॉक नहीं किए होंगे, वे अपने आप लॉक हो जाएंगे। इसलिए, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपनी पसंद को ठीक से जांच लें। आपको जो सीट मिलेगी, वह आपके द्वारा चुने गए विकल्पों और खाली सीटों पर निर्भर करेगी। किसी भी अपडेट या नई जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।