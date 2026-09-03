उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ की MD लैब ध्वस्त, 21 आरोपी दबोचे
मीरा भायंदर-वसई विरार (MBVV) क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ड्रग बनाने वाली फैक्टरी का पता लगाया है। उन्होंने वहां छापा मारकर करीब 100 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन (MD) ड्रग जब्त की। यह बड़ी कार्रवाई 25 अगस्त को प्रयागराज के पास एक किराए के फार्म हाउस में की गई।
इस ऑपरेशन की शुरुआत 24 जून को नालासोपारा में हुई एक गिरफ्तारी से हुई थी। तब अविनाश उर्फ सोनू लोकनाथ अय्यर और रविकांत ओमप्रकाश राम को 112 ग्राम MD के साथ पकड़ा गया था। इसी जांच के दौरान पुलिस इस बड़ी फैक्टरी तक पहुंची। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन नालासोपारा में पहले हुई MD ड्रग की एक और बड़ी जब्ती से भी जुड़ा है।
पुलिस ने 69.759 किलो मेफेड्रोन जब्त की, 21 आरोपी गिरफ्तार
इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 69.759 किलोग्राम MD ड्रग बरामद की है। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें शान इरफान गाजीली और शाहनवाज दिलावर खान जैसे नाम भी शामिल हैं।
पुलिस ने मुंबई के बड़े डीलर हसीब सिद्दीकी को भी धर दबोचा। उसके पास से 11.804 किलोग्राम एमडी और 18.70 लाख रुपये कैश मिले हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद बाडक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, "हमने ड्रग बनाने और सप्लाई करने वाले पूरे गिरोह का पर्दाफाश करके उसे जड़ से खत्म कर दिया है।"