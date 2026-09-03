उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ की MD लैब ध्वस्त, 21 आरोपी दबोचे

मीरा भायंदर-वसई विरार (MBVV) क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ड्रग बनाने वाली फैक्टरी का पता लगाया है। उन्होंने वहां छापा मारकर करीब 100 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन (MD) ड्रग जब्त की। यह बड़ी कार्रवाई 25 अगस्त को प्रयागराज के पास एक किराए के फार्म हाउस में की गई।

इस ऑपरेशन की शुरुआत 24 जून को नालासोपारा में हुई एक गिरफ्तारी से हुई थी। तब अविनाश उर्फ सोनू लोकनाथ अय्यर और रविकांत ओमप्रकाश राम को 112 ग्राम MD के साथ पकड़ा गया था। इसी जांच के दौरान पुलिस इस बड़ी फैक्टरी तक पहुंची। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन नालासोपारा में पहले हुई MD ड्रग की एक और बड़ी जब्ती से भी जुड़ा है।