NEET का क्रूर दबाव: डॉक्टर सौम्या समेत 14 छात्रों की मौत ने खोली मानसिक स्वास्थ्य की पोल
उत्तर प्रदेश की डॉक्टर सौम्या दीक्षित, जो MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुकी थीं और NEET-PG की तैयारी में लगी थीं ने आत्महत्या कर ली। अपनी चिट्ठी में उन्होंने डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझने की बात लिखी और सबके लिए माफी मांगी। उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। उनकी कहानी यह बताती है कि मेडिकल के छात्रों पर मानसिक दबाव कितना ज्यादा होता है।
NEET-UG 2026 पेपर लीक ने छात्रों का तनाव और बढ़ा दिया
डॉक्टर दीक्षित की मौत NEET-UG 2026 पेपर लीक होने के कुछ ही हफ्तों बाद सामने आई है। इस विवाद के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसने छात्रों का तनाव और बढ़ा दिया। इस साल अब तक परीक्षा के भारी दबाव के चलते कम से कम 14 छात्रों ने अपनी जान दे दी है। यह दुखद घटना बताती है कि छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद की कितनी जरूरत है, खासकर तब जब वे इतनी कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होते हैं।