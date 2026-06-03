दिल्ली में गर्मी से बड़ी राहत: IMD का ऐलान, शुरुआती जून में भी नहीं सताएगी लू
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मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम के सामान्य तापमान से काफी कम रहा, जिससे दिन भर मौसम काफी सुहावना बना रहा। रातें भी ठंडी रहीं, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर में फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में मौसम बदलने के आसार हैं।
IMD ने शुरुआती जून के लिए सुहावने मौसम की भविष्यवाणी की
मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि जून के पहले हफ्ते तक दिल्ली में मौसम सुहावना बना रहेगा, ऐसे में फिलहाल लू चलने की आशंका नहीं है। आज के पूर्वानुमान के मुताबिक, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। उधर, राजस्थान में हाल ही में हुई बारिश और तूफान ने भी तापमान में कमी ला दी है। बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में तापमान लू के स्तर से नीचे आ गया है।