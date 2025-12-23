हिंदू युवक की हत्या के विरोध में दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने भारी विरोध-प्रदर्शन

बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद (VHP) और अन्य हिंदू संगठनों के सदस्य शामिल थे। भीड़ दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास जमा हो गई, जिसके बाद बांग्लादेश उच्चायोग के आसपास हाई अलर्ट जारी किया गया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

विरोध उच्चायोग की तरफ जाने वाली सड़कें बंद दिल्ली पुलिस ने विरोध में लोगों की भीड़ को देखते हुए उच्चायोग की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दी है और प्रदर्शनकारियों को राजनयिक परिसर तक पहुंचने से रोकने के लिए कई स्तरों की बैरिकेडिंग लगाई है। सैन मार्टिन मार्ग पर 3 स्तरों की बैरिकेडिंग है और क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों को सूचित किया गया है कि उन्हें बांग्लादेश उच्चायोग की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पाठ प्रदर्शनकारियों ने बैरीकेड गिराया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया प्रतिबंधों के बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और बैरिकेड्स की पहले स्तर को तोड़ दिया। हालांकि, उन्हें दूसरे स्तर पर रोक लिया गया। पुलिस ने बैरिकेड्स के आगे सड़क के पार दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की एक बस खड़ी कर दी। विरोध-प्रदर्शन के दौरान, "यूनुस सरकार, होश में आओ" जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही, हनुमान चालीसा के पाठ सहित धार्मिक मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है।

हंगामा मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया प्रदर्शनकारियों ने मयमनसिंह में हुई घटना पर आक्रोश जताते हुए बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला भी जलाया। VHP नेताओं के अलावा पुलिस कर्मियों और आयोजकों ने कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने केवल नारे लगाने और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने बैनर और तख्तियां प्रदर्शित कीं, जिनमें से कुछ पर लिखा था, "हिंदू रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब चाहिए।"

ट्विटर पोस्ट विरोध प्रदर्शन का दृश्य Watch | बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में आज दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया।



घटना क्या है दीपू चंद्र की हत्या का मामला? बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में 18 दिसंबर की रात कपड़ा फैक्टरी में काम करने वाले दीप चंद्र की ईशनिंदा के आरोप में हत्या कर दी गई और उसके शरीर को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। घटना के समय दीप चंद्र फैक्टरी में था, जहां कर्मचारियों ने उसे पुलिस के आने से पहले ही पुलिस के हवाले कर दिया था। दीपू को सड़क पर बुरी तरह पीटा गया और उसके मृत शरीर पर लोग कूदते दिखे थे।

ट्विटर पोस्ट बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा के बंदोबस्त, दीपू दास की हत्या और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आज है VHP का प्रदर्शन pic.twitter.com/ieKBUUgPh5 — Niraj Kumar (@nirajjournalist) December 23, 2025