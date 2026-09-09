सूरत के श्याम संगिनी बाजार में भीषण आग, दमकलकर्मियों का संघर्ष जारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारिख ने बताया कि आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। पास के इलाकों से भी अतिरिक्त दमकल गाड़ियों की मदद ली जा रही है।

दमकलकर्मी आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और सांस लेने वाले खास उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल, मार्केट की दोहरी ऊंचाई वाली मंजिलें उनके काम को और मुश्किल बना रही हैं। सुरक्षा के लिए एहतियातन बिजली काट दी गई है। गनीमत यह है कि अभी तक किसी के आग में फंसे होने की खबर नहीं मिली है। आग बुझाने का काम अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि मार्केट से घना धुआं निकल रहा है।