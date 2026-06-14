दिल्ली में अग्नि तांडव! पंजाबी तड़का में 3 सिलेंडर फटे, 75 वर्षीय महिला को बचाया गया

9 आपातकालीन टीमों ने पाया आग पर काबू

आग इतनी भीषण थी कि इसे मेक-4 कैटेगरी का बताया गया। इसके बाद, आग बुझाने के लिए 9 इमरजेंसी यूनिट्स को तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया। दमकल की टीमों ने तेजी से मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया। साथ ही, विस्फोटों से लोगों में फैली दहशत को भी शांत किया गया। अब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। यह हादसा एक बार फिर यह बताता है कि कमर्शियल जगहों पर LPG का इस्तेमाल कितना जोखिम भरा हो सकता है और ऐसे में तुरंत आपातकालीन कार्रवाई कितनी अहम होती है।