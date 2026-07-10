उत्तरी दिल्ली के अलपुर में भीषण अग्निकांड, गोदाम धू-धू कर जला

दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं

आग की लपटें पास की इमारतों तक न फैलें, इस चिंता में अधिकारियों ने तुरंत बचाव अभियान तेज कर दिया। इसी बीच, पास में ही एक और छोटी आग भी लग गई थी, जिसे दमकलकर्मियों ने तुरंत बुझा दिया। मुख्य स्थल को ठंडा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पिघले हुए प्लास्टिक की वजह से काम मुश्किल हो रहा था। लेकिन आखिरकार, दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।