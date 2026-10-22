अंबानी की रिफाइनरी देखने जामनगर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो गुजरात के जामनगर पहुंचे और वहां रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी से मिले। इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा पारंपरिक और नई ऊर्जा के क्षेत्रों में व्यापारिक साझेदारी बढ़ाना था।

दोनों नेताओं ने ऊर्जा आपूर्ति को और भरोसेमंद बनाने, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और मजबूत सप्लाई चेन बनाने जैसे विषयों पर चर्चा की। बातचीत का सार यह था कि भारत और अमेरिका मिलकर कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में एक-दूसरे को ताकत दे सकते हैं।