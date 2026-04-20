महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्यता पर हाई कोर्ट का पुराना दांव: क्या सरकार का नया फरमान टिक पाएगा?

नियम पर ड्राइवर यूनियन और सरकार की अलग-अलग राय

ड्राइवर यूनियनों ने इस नियम का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि इससे उनके काम करने के मौलिक अधिकार पर चोट पहुंच रही है और यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह नियम ड्राइवरों को यात्रियों से जुड़ने और सड़क के संकेतों को समझने में मदद करेगा। लेकिन अब जब फिर से इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात चल रही है, तो लगता नहीं कि यह विवाद इतनी जल्दी खत्म होने वाला है।