अमरनाथ यात्रा का हुआ आगाज, उपराज्यपाल ने की प्रथम पूजा कर की शुरुआत
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को प्रसिद्ध गुफा मंदिर में पारंपरिक 'प्रथम पूजा' करके इस साल की अमरनाथ यात्रा का आगाज कर दिया है। यह तीर्थयात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। इसकी आधिकारिक शुरुआत शुक्रवार से होगी और यह 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समाप्त होगी। इस मौके पर सिन्हा ने देश में शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील भी की।
मुख्य रास्तों पर बनाई बेहतर सुविधाएं
प्रथम पूजा का धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। यह वार्षिक यात्रा इसी पूजा के साथ शुरू होती है, जिसमें भक्त गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने शिव लिंग के दर्शन करते हैं। इस साल की प्रथम पूजा के समारोह में उपराज्यपाल के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने दोनों मुख्य रास्तों पर बेहतर सुविधाएं दी हैं और सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ाए हैं। इस साल की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।