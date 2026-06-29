अमरनाथ यात्रा का हुआ आगाज, उपराज्यपाल ने की प्रथम पूजा कर की शुरुआत

मुख्य रास्तों पर बनाई बेहतर सुविधाएं

प्रथम पूजा का धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। यह वार्षिक यात्रा इसी पूजा के साथ शुरू होती है, जिसमें भक्त गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने शिव लिंग के दर्शन करते हैं। इस साल की प्रथम पूजा के समारोह में उपराज्यपाल के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने दोनों मुख्य रास्तों पर बेहतर सुविधाएं दी हैं और सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ाए हैं। इस साल की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।