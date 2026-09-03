मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन तोड़ा, पर मराठा आरक्षण पर सरकार को 'खुली चुनौती'

मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने बुधवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। उन्हें भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया। हालांकि, पाटिल ने साफ कर दिया कि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने कहा, "मैं अपनी मांगों पर कायम हूं। जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक मैं अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल वापस नहीं लूंगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि वे मराठा आरक्षण के लिए अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे, जब तक उनकी सारी मांगें मान नहीं ली जातीं।