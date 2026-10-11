दिल्ली पुलिस के 'अत्याचार' पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मनोज झा ने 'हजारों की हिरासत' को बताया गैर-कानूनी

झा की याचिका में बताया गया है कि 6,000 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें कई पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी शामिल थे। शहर पर भी इन प्रदर्शनों का असर साफ दिखा।

इस दौरान करीब 250 ट्रेनें रद्द कर दी गईं और 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। खबरों के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की तलाश में बस अड्डों और होटलों में छापेमारी की। इसके साथ ही, कई महत्वपूर्ण इलाकों में इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई थी।

झा ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस की इन सभी कार्रवाइयों को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन कदमों से जनता की आवाजाही के अधिकार पर चोट पहुंची है।