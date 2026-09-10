मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे का अनशन 13वें दिन भी जारी, मुंबई कूच की तैयारी तेज
मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं और मुंबई में एक बड़ा मार्च निकालने की तैयारी में हैं। मार्च की सही तारीख का ऐलान 12 सितंबर को जालना में उनके समर्थकों के इकट्ठा होने के बाद किया जाएगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब मनोज जरांगे खुद 13वें दिन भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं।
जरांगे ने की मराठों को OBC में शामिल करने की मांग
जरांगे की मुख्य मांग है कि मराठा समुदाय को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि योग्य मराठा सदस्यों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिए जाएं और हैदराबाद के साथ सतारा गजट रिकॉर्ड पर भी उचित कार्रवाई हो। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वे अपने वादे पूरे नहीं कर रही। जरांगे ने साफ कहा है कि वे किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि पूरे मराठा समुदाय के हक में बात करेंगे। जरांगे ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 12 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं या स्थिति नहीं बदलती, तो मुंबई मार्च निश्चित तौर पर होगा।