मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे का अनशन 13वें दिन भी जारी, मुंबई कूच की तैयारी तेज

जरांगे की मुख्य मांग है कि मराठा समुदाय को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि योग्य मराठा सदस्यों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिए जाएं और हैदराबाद के साथ सतारा गजट रिकॉर्ड पर भी उचित कार्रवाई हो। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वे अपने वादे पूरे नहीं कर रही। जरांगे ने साफ कहा है कि वे किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि पूरे मराठा समुदाय के हक में बात करेंगे। जरांगे ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 12 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं या स्थिति नहीं बदलती, तो मुंबई मार्च निश्चित तौर पर होगा।