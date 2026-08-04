बाबरी मस्जिद विवाद की परतों को खोलने वाले जस्टिस लिब्रहान का 87 साल की उम्र में निधन
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बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच की अगुवाई करने वाले जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रहान का 87 साल की उम्र में चंडीगढ़ में निधन हो गया है। उनके इस काम ने भारत की सबसे चर्चित कानूनी पड़तालों में से एक को एक खास पहचान दी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके निधन की पुष्टि की है। जस्टिस लिब्रहान का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा।
लिब्रहान कमीशन के प्रमुख नियुक्त
जस्टिस लिब्रहान ने साल 1964 में एक वकील के तौर पर अपना कानूनी सफर शुरू किया था। आगे चलकर वे मद्रास और आंध्र प्रदेश, दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। बाबरी मस्जिद घटना के कुछ ही दिनों बाद ही उन्हें लिबरहान कमीशन का प्रमुख बनाया गया था। यह एक सदस्यीय जांच आयोग था, जो बाद में भारत के इतिहास की सबसे लंबी जांचों में से एक बन गया।