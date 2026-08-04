बाबरी मस्जिद विवाद की परतों को खोलने वाले जस्टिस लिब्रहान का 87 साल की उम्र में निधन

जस्टिस लिब्रहान ने साल 1964 में एक वकील के तौर पर अपना कानूनी सफर शुरू किया था। आगे चलकर वे मद्रास और आंध्र प्रदेश, दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। बाबरी मस्जिद घटना के कुछ ही दिनों बाद ही उन्हें लिबरहान कमीशन का प्रमुख बनाया गया था। यह एक सदस्यीय जांच आयोग था, जो बाद में भारत के इतिहास की सबसे लंबी जांचों में से एक बन गया।