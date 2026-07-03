कर्नाटक: पुलिस स्टेशन से पॉक्सो आरोपी फरार, 3 राज्यों में तलाशी शुरू

पुलिस ने 3 राज्यों में तलाशी अभियान शुरू किया

पुलिस ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मानजुनाथ की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी आसानी से कोई लॉकअप से फरार कैसे हो सकता है और क्या जेलों तथा लॉकअप की सुरक्षा के नियमों में बदलाव की जरूरत है। अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की कोई लापरवाही थी।