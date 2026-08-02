बिहार: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और पति को 7 साल जेल, अवैध हथियार रखने का है मामला

बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

इस मामले की शुरुआत 2018 में हुई CBI छापेमारी से हुई थी। तब उनके ठिकानों से एक राइफल और कई दूसरे हथियार बरामद हुए थे। दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।