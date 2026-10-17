नवी मुंबई में गूगल पे पर संदिग्ध लेन-देन से गुस्साए पति ने की पत्नी की हत्या
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नवी मुंबई में गूगल पे के संदिग्ध लेन-देन को लेकर हुई गरमागरम बहस एक दुखद घटना में बदल गई। 15 अक्टूबर को कलांबोली स्थित अपने घर में मनीष गोप ने अपनी पत्नी से उसके खाते में दूसरे लोगों से लगातार आ रहे पैसों के बारे में पूछा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान गोप ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
पुलिस कर रही है पैसों के लेन-देन की जांच
घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पत्नी के खाते में हुए वित्तीय लेन-देन और दंपति के आपसी रिश्तों की समस्याओं की गहराई से जांच कर रही है। डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले गोप को हिरासत में ले लिया गया है और जांचकर्ता इस दुखद घटना से पहले की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटे हैं।