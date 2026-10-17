नवी मुंबई में गूगल पे पर संदिग्ध लेन-देन से गुस्साए पति ने की पत्नी की हत्या

नवी मुंबई में गूगल पे के संदिग्ध लेन-देन को लेकर हुई गरमागरम बहस एक दुखद घटना में बदल गई। 15 अक्टूबर को कलांबोली स्थित अपने घर में मनीष गोप ने अपनी पत्नी से उसके खाते में दूसरे लोगों से लगातार आ रहे पैसों के बारे में पूछा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान गोप ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।