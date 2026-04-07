मणिपुर के बिष्णुपुर में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने घर पर रॉकेट दागा, 2 बच्चों की मौत
क्या है खबर?
मणिपुर में शांति प्रयासों को झटका लगा है। यहां के बिष्णुपुर जिले में सोमवार रात को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने एक घर पर रॉकेट हमला किया, जिसकी चपेट में 2 बच्चों की मौत हो गई। हमला रात 1 बजे मोइरांग ट्रोंगलाओबी गांव के एक घर पर हुआ है। घटना के समय मां अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी, तभी विस्फोट हुआ। हमले में 5 वर्षीय लड़के और 6 महीने की बच्ची की मौत हुई है। मां घायल है।
धमाका
कुकी ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया
बिष्णुपुर की सीमा कुकी बहुल चुराचंदपुर जिले से लगती है। निचले इलाके में बसा मोइरांग ट्रोंगलाओबी 2023 और 2024 में जातीय संघर्ष के चरम पर लगातार गोलीबारी का गवाह रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। बम विस्फोट में पीड़ित महिला का घर पूरी तरह नष्ट हो गया है। कुकी नागरिक समाज समूह के स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच (ITLF) ने बयान जारी कर हमले में कुकियों की संलिप्तता के आरोप को खारिज किया है।
जांच
मुख्यमंत्री ने महिला से मुलाकात की
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने मंगलवार सुबह इम्फाल के एक अस्पताल में अपने दोनों बच्चों को खोने वाली पीड़ित मां से मुलाकात की। खेमचंद ने एक बयान में कहा, "यह बर्बर कृत्य मानवता पर हमला है और मणिपुर में लंबे समय से कायम शांति को भंग करने का प्रयास है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कोई संदेह नहीं कि दोषियों की पहचान कर उनको कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसे आतंकी कृत्य बर्दाश्त नहीं होंगे।"
हत्या
एक दिन पहले शिविर में बच्ची की हुई थी हत्या
इससे पहले इंफाल पूर्वी जिले में सोमवार को एक 7 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। बच्ची पिछले 3 साल से राहत शिविर में रह रही थी। वह रविवार से लापता थी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने उसकी तलाश की तो उसका शव बरामद हुआ। जांच के बाद मामले में 28 वर्षीय लैशराम लंगाम्बा को गिरफ्तार किया गया है। घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की और प्रदर्शन किया।