मणिपुर में कोडाइन सिरप की 8,300 से ज्यादा बोतलें जब्त, अहमदाबाद से सरगना गिरफ्तार

इस अवैध धंधे का कथित मास्टरमाइंड नाओरेमथोंग बाजार का एक दवा दुकानदार नोंगथोम्बाम जेम्सजीत है। उसे अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है।

भारत में कोडाइन वाली दवाओं को बेचने या खरीदने के लिए डॉक्टर के वैध पर्चे की जरूरत होती है। इन्हें गैरकानूनी तरीके से रखना या बेचना सख्त ड्रग कानूनों के तहत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।

यह मामला बताता है कि कैसे प्रतिबंधित पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखना और उनके गलत इस्तेमाल को रोकना कितना जरूरी है।