मणिपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन: KCP के कमांडो-ट्रेन्ड उग्रवादी समेत 3 गिरफ्तार, भारी हथियार बरामद

मणिपुर, असम में मोर्टार बरामद, उग्रवादी गिरफ्तार

एक और कड़ी कार्रवाई में, मणिपुर पुलिस ने असम पुलिस की मदद से एक अन्य प्रतिबंधित संगठन के सदस्य को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने कंगपोकपी और कामजोंग जिलों में अलग-अलग तलाशी अभियानों में मोर्टार और ग्रेनेड समेत और भी हथियार बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये लगातार की जा रही छापेमारी क्षेत्र को शांतिपूर्ण बनाए रखने और उग्रवादी खतरों को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए हैं।