मणिपुर के संगीतकार की दिल्ली में हत्या

मणिपुर के संगीतकार की दिल्ली में पीट-पीटकर हत्या, शोर-शराबे का विरोध करने पर हमला

लेखन आबिद खान 09:33 am Sep 08, 202609:33 am

क्या है खबर?

मणिपुर के प्रसिद्ध संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वे किलोकारी गांव में अपने घर के बाहर शोर-शराबे और उपद्रव का विरोध कर रहे थे। इससे नाराज होकर डिलीवरी बॉय और ढाबे के कर्मचारियों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर घायल अवस्था में विक्रम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नाबालिगों समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।