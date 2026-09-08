मणिपुर के संगीतकार की दिल्ली में पीट-पीटकर हत्या, शोर-शराबे का विरोध करने पर हमला
क्या है खबर?
मणिपुर के प्रसिद्ध संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वे किलोकारी गांव में अपने घर के बाहर शोर-शराबे और उपद्रव का विरोध कर रहे थे। इससे नाराज होकर डिलीवरी बॉय और ढाबे के कर्मचारियों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर घायल अवस्था में विक्रम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नाबालिगों समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना
इलाज के दौरान विक्रम की मौत
घटना 6 सिंतबर की रात की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सनलाइट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विक्रम के अपार्टमेंट के बाहर कुछ डिलीवरी बॉय और ढाबे के कर्मचारी शोर-शराबा कर रहे थे और शराब पी रहे थे। विक्रम ने इसका विरोध किया।
इसके बाद उपद्रवियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। विक्रम के बेटे याइफाबा उन्हें तुरंत होली फैमिली अस्पताल लेकर गए, जहां बाद में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
कार्रवाई
पुलिस ने नाबालिग समेत 8 को गिरफ्तार किया
पुलिस ने इस मामले में 7 युवकों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम भरत कुमार (19), प्रमोद (26), रमजान खान (22), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32), विजय (36), मन्नू (26) हैं।
पुलिस ने कहा कि सभी आरोपी अलग-अलग ढाबों और खाने के स्टॉलों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। सभी के खिलाफ हत्या की धाराओं में FIR दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने की न्याय की मांग
मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, 'प्रसिद्ध मणिपुरी वादक और पश्चिमी संगीत के अग्रणी चोंगथम विक्रम सिंह के दुखद निधन से मैं अत्यंत व्यथित हूं। संगीत के क्षेत्र में श्री विक्रम के अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका असामयिक निधन उनके परिवार, संगीत जगत और मणिपुर के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं दिल्ली पुलिस से आग्रह करता हूं कि वह त्वरित और उचित कार्रवाई करे।'
शोक
दिल्ली विश्वविद्यालय की उत्तर-पूर्वी छात्र समिति ने जताया शोक
दिल्ली विश्वविद्यालय की उत्तर-पूर्वी छात्र समिति (NESSDU) ने विक्रम के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें 'एक सम्मानित मणिपुरी संगीतकार' बताया।
NESSDU ने कहा, 'विक्रम अपने आवास से नीचे उतरे, जब एक समूह उनके अपार्टमेंट के बाहर हंगामा कर रहा था। जब उन्होंने उनसे शोर कम करने का अनुरोध किया, तो समूह ने उन पर हमला कर दिया।'
संगठन ने इसे 'हिंसा का संवेदनहीन कृत्य' बताया और अधिकारियों से 'तेज, निष्पक्ष और गहन जांच' सुनिश्चित करने का आग्रह किया।