मई 2023 में घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद सुरक्षा बलों ने राज्य के कमजोर इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखा है।

पिछले हफ्ते 13 नवंबर को उखरुल जिले में इंफाल-दीमापुर नेशनल हाईवे (NH-2) पर कुकी उग्रवादी के कथित हमले में मां और उसके बेटे समेत कम से कम 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इलाका म्यांमार और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है।