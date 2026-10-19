मणिपुर में जश्न मातम में बदला: कॉन्सर्ट में खूनी झड़प, एक की मौत

हालात को काबू में करने के लिए, प्रशासन ने पूरे इलाके में सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। खंगाबोक और संगाईयुम्फाम के निवासियों को फिलहाल अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है।

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक बताया है कि यह विवाद कॉन्सर्ट के दौरान खंगाबोक गांव के पास के मैदान में कुछ लोगों द्वारा पत्थर फेंके जाने के बाद शुरू हुआ।