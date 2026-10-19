मणिपुर में जश्न मातम में बदला: कॉन्सर्ट में खूनी झड़प, एक की मौत
मणिपुर के खंगाबोक गांव में रविवार रात एक कॉन्सर्ट के दौरान दो समुदायों के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिससे हालात काफी बिगड़ गए।
देखते ही देखते बात पत्थरबाजी से आगजनी तक पहुंच गई। इस दौरान कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई।
इस हिंसा में, अज्ञात हमलावरों की गोली लगने से लैशराम राकेश नाम के एक शख्स की जान चली गई, जबकि कई दूसरे लोग घायल हो गए।
खंगाबोक और संगाईयुम्फाम में प्रतिबंध लागू
हालात को काबू में करने के लिए, प्रशासन ने पूरे इलाके में सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। खंगाबोक और संगाईयुम्फाम के निवासियों को फिलहाल अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक बताया है कि यह विवाद कॉन्सर्ट के दौरान खंगाबोक गांव के पास के मैदान में कुछ लोगों द्वारा पत्थर फेंके जाने के बाद शुरू हुआ।