मणिपुर के बिष्णुपुर में रॉकेट हमले के बाद भड़की हिंसा को काबू करने के लिए इंटरनेट बंद (फाइल तस्वीर)

मणिपुर के बिष्णुपुर में रॉकेट हमले के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लगा

लेखन गजेंद्र 03:26 pm Apr 07, 202603:26 pm

क्या है खबर?

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। सोमवार रात को बिष्णुपुर जिले में एक घर में रॉकेट हमले के बाद 2 बच्चों की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए सरकार ने 5 जिलों में 3 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है औऱ कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें कि बच्चों की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने थाने पर पथराव किया था।