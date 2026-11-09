मणिपुर में जनगणना अप्रैल 2027 तक रोकी गई (फाइल तस्वीर)

मणिपुर में जनगणना अप्रैल 2027 तक रोकी गई, हाई कोर्ट का फैसला

लेखन गजेंद्र 02:29 pm Nov 09, 202602:29 pm

क्या है खबर?

मणिपुर हाई कोर्ट ने हिंसा प्रभावित राज्य में जनगणना 2027 का काम 30 अप्रैल, 2027 तक रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में मौजूदा हालात के बीच जनगणना पर चिंता जताने वाली रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश एम सुंदर और न्यायमूर्ति ए गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को 7 रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने और 30 अप्रैल, 2027 तक एक तर्कपूर्ण ऑर्डर पास करने का निर्देश दिया है।