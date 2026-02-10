मणिपुर में फिर हिंसा: उखरुल में गोलीबारी के बाद घर जलाए गए, इंटरनेट पर प्रतिबंध
क्या है खबर?
मणिपुर में जातीय हिंसा शांत होती नहीं दिख रही है। अब उखरुल जिले के लिटान गांव में मंगलवार तड़के गोलीबारी और कुछ घरों में आग लगाने की सूचना मिली है, जिसके बाद इलाके में तनाव और भय का माहौल है। इससे पहले रविवार रात में गांव के 30 से अधिक घरों में आग लगाई गई थी। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी बना दिया है और इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी हैं। यहां लोग अपने घरों को छोड़ते दिखे हैं।
हिंसा
नागा बहुल जिले में कैसे शुरू हुई हिंसा?
पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले नगा समुदाय के एक युवक पर हमले के बाद दो तांगखुल नागा संगठनों ने उखरुल और कामजोंग जिलों में कुकी समुदाय की आवाजाही पर पाबंदी लगाई थी। इसी के बाद लिटान सारेइखोंग इलाके में गोलीबारी-आगजनी की घटना हुई है। आगजनी में तंगखुल नागा समुदाय के 21, कुकी-ज़ो समुदाय के 3 और कुछ सरकारी आवास नष्ट हुए हैं। घटना के बाद से आसपास के कुकी-बहुल गांवों से लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं।
पांबदी
इंटरनेट पर 5 दिन का प्रतिबंध, शांति प्रयास शुरू
इलाके में तनाव का माहौल देखते हुए मणिपुर सरकार ने उखरुल के राजस्व क्षेत्र में ब्रॉडबैंड, VPN और वी-सैट से चलने वाली इंटरनेट सेवाओं 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। इससे पहले, सोमवार को लिटान पुलिस थाने में उपमुख्यमंत्री एल. डिखो ने एक जनसभा की थी, जिसमें दोनों पक्षों के सामुदायिक नेता, पुलिस और सरकारी अधिकारी शामिल थे। जनसभा में दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने की अपील की थी। हालांकि, इसका असर नहीं दिख रहा है।
कर्फ्यू
इलाके में कर्फ्यू लगाया गया
उखरुल जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रविवार शाम 7 बजे से कर्फ्यू लगा दिया है। यह अगले आदेश तक लागू है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने-अपने घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। बता दें कि अभी तक की मैतेई औऱ कुकी-जो समुदाय के बीच छिड़ी हिंसा में नगा समुदाय तटस्थ रहे हैं। हालांकि, शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात में नगा समुदाय के युवक पर हमले के बाद तनाव बढ़ा है।
ट्विटर पोस्ट
इलाके में गोलीबारी की आवाज और आगजनी
Litan da Houjiksu akanba mawongda nongmeei kapnari hairiii...#paominews #paomitoday #conflictent #manipuri #manipur #imphal #conflictmanagement #intags #foryou #fyp #reelsvideo #reelsdaily #reelstrend pic.twitter.com/4SA2vHeaey— Paomi Today - Manipur (@PaomiToday) February 10, 2026