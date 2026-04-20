मणिपुर 12वीं रिजल्ट जारी: 33% का खेल, देखें किसने मारी बाजी
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मणिपुर बोर्ड (COHSEM) ने अभी-अभी क्लास 12 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षाएं 17 फरवरी से 20 मार्च तक चली थीं। अब छात्र अपनी लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल कर cohsem.nic.in या manresults.nic.in पर अपने अंक देख सकते हैं। पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करने होंगे, जिसमें प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स भी शामिल हैं।
पिछले साल मणिपुर क्लास 12 का उत्तीर्ण प्रतिशत 94 रहा
पिछले साल मई में जब नतीजे आए थे, तब 29,000 से ज्यादा छात्रों में से 94% पास हुए थे। इससे एक साल पहले का पास प्रतिशत करीब 98% था, जो कि और भी अच्छा था। स्ट्रीम के हिसाब से देखें तो, साइंस में 98.91% छात्र पास हुए, जबकि आर्ट्स और कॉमर्स में यह आंकड़ा थोड़ा कम रहा, जो करीब 94.35% और 93.51% था।