मणिपुर 12वीं रिजल्ट जारी: 33% का खेल, देखें किसने मारी बाजी देश Apr 20, 2026

मणिपुर बोर्ड (COHSEM) ने अभी-अभी क्लास 12 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षाएं 17 फरवरी से 20 मार्च तक चली थीं। अब छात्र अपनी लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल कर cohsem.nic.in या manresults.nic.in पर अपने अंक देख सकते हैं। पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करने होंगे, जिसमें प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स भी शामिल हैं।