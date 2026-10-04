मणिपुर दहला: आग में झुलसा बुजुर्ग किसान, तनाव देख बुलाने पड़े कोबरा कमांडो

इस दुखद घटना ने इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया है। खबरें हैं कि नागा समुदाय के लोग कुकी समुदाय के लोगों को खेती करने से रोक रहे हैं। वे उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं।

हालात को देखते हुए राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां भेजा गया है। इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की कोबरा कमांडो यूनिट भी शामिल है। ये बल अब तलाशी अभियान चला रहे हैं और अशांति में फंसे गांववालों के लिए शांति का माहौल बना रहे हैं।