दिल्ली की 'सांस' बचाने 334 टीमों का महाअभियान, सर्दियों में प्रदूषण पर पैनी नजर
दिल्ली सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण से लड़ने की अपनी तैयारी तेज कर रही है। इसके लिए शहर भर में लगातार निरीक्षण के लिए 334 टीमें बनाई गई हैं।
पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस योजना में 48 पहचाने गए प्रदूषण हॉटस्पॉट पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद प्रदूषण के बड़े स्रोतों पर लगाम लगाना है।
DPCC रखेगा प्रदूषण के स्रोतों पर नजर
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने हर सबडिवीजन में अपनी टीमें तैनात की हैं। ये टीमें बायोमास जलाने, निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल और अवैध ईंधन के इस्तेमाल जैसी उन सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगी, जिनसे दिल्ली की हवा खराब होती है।
जिला मजिस्ट्रेट खास हॉटस्पॉट पर अवैध और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की अगुवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही, ये टीमें डीजल जनरेटर सेट पर भी अलग से नज़र रखेंगी। यह सब एक बड़े क्षेत्रीय अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद सभी लोगों को साफ हवा देना है।