दिल्ली की 'सांस' बचाने 334 टीमों का महाअभियान, सर्दियों में प्रदूषण पर पैनी नजर

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने हर सबडिवीजन में अपनी टीमें तैनात की हैं। ये टीमें बायोमास जलाने, निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल और अवैध ईंधन के इस्तेमाल जैसी उन सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगी, जिनसे दिल्ली की हवा खराब होती है।

जिला मजिस्ट्रेट खास हॉटस्पॉट पर अवैध और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की अगुवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही, ये टीमें डीजल जनरेटर सेट पर भी अलग से नज़र रखेंगी। यह सब एक बड़े क्षेत्रीय अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद सभी लोगों को साफ हवा देना है।