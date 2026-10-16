मंगलुरु: पादरी पर 5 नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, POCSO अधिनियम में FIR दर्ज

इस घटना के बारे में पता चलने के बाद 4 और लड़के सामने आए और उन्होंने भी वैसी ही आपबीती सुनाई। जिस लड़के ने पहले शिकायत की थी, उसके माता-पिता ने मंगलुरु के बिशप से संपर्क किया। बिशप ने लड़के को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। अब पुलिस सख्त बाल संरक्षण कानूनों के तहत मामले की जांच कर रही है। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 8 और 9 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2) के तहत शिकायत दर्ज की गई है।