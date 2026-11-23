पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जानकारी जुटाने के लिए सभी संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है।

दादा चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में उनकी धार्मिक परंपराओं का सम्मान हो और उनकी रक्षा की जा सके।

बुजुर्ग व्यक्ति ने 21 नवंबर को पुलिस से संपर्क कर अपनी बहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने की अपील की कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।



रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला और उसके ससुराल पक्ष के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है। इसी विवाद को इस घटना की पृष्ठभूमि बताया जा रहा है।

