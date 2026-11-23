हिमाचल प्रदेश: मां ने कटवा दिए बेटे के बाल, दादा शिकायत लेकर पहुंचा पुलिस थाने
हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक 72 साल के व्यक्ति ने अपनी बहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बहू ने अपने 7 साल के बेटे के बाल काट दिए।
दादा का कहना है कि सिख धर्म में बिना कटे बाल पवित्र माने जाते हैं, इसलिए बहू का यह कदम उनकी आस्था के खिलाफ है। इस घटना के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया है।
मामला दर्ज, दादा ने की सख्त कार्रवाई की मांग
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जानकारी जुटाने के लिए सभी संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है।
दादा चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में उनकी धार्मिक परंपराओं का सम्मान हो और उनकी रक्षा की जा सके।
बुजुर्ग व्यक्ति ने 21 नवंबर को पुलिस से संपर्क कर अपनी बहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने की अपील की कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला और उसके ससुराल पक्ष के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है। इसी विवाद को इस घटना की पृष्ठभूमि बताया जा रहा है।